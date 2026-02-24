Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 18:29

Постный шедевр за 15 минут: такие роллы вы еще точно не пробовали

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Многие уверены: если из рациона убрать рыбу, мясо и молочные продукты, приходится довольствоваться лишь пресными кашами и тушеной капустой. Но это заблуждение развеивается, как только на кухню приходит идея создать постные аналоги популярных блюд. Взять, к примеру, японскую кухню. Роллы кажутся чем-то абсолютно запретным из-за сливочного сыра и красной рыбы. Однако опытные кулинары нашли способ обойти эти ограничения, сделав блюдо не только диетическим, но и удивительно вкусным.

Секрет кроется в необычной текстуре начинки и замене риса. Самый редкий и недооцененный ингредиент здесь — томатный жмых. Да-да, то, что обычно выбрасывают при приготовлении соков или соусов, станет основой для «риса». Мякоть томатов без сока и семян нужно слегка отжать, смешать с мелко нарезанными вялеными томатами, щепоткой соли, каплей лимонного сока и оливковым маслом. Получается яркая, ароматная масса с пикантной кислинкой, которая по структуре напоминает зернистый рис, но гораздо полезнее и интереснее. Эти постные аналоги популярных блюд не копируют вкус привычных суши, а создают собственную, уникальную гастрономию.

Ингредиенты для приготовления:

  • нори (листы сушеных водорослей) — 2 шт.,

  • томатный жмых (из 3-4 крупных помидоров) — 150 г.,

  • вяленые томаты (в масле) — 40 г.,

  • огурец свежий — 1 шт. (длинноплодный),

  • авокадо — 1 шт.,

  • кунжутное семя (черное или белое) — 1 ст.л.,

  • соевый соус (тамари или классический) — для подачи,

  • васаби (порошок или паста, если разрешено постом) — опционально.

Приготовление:

На бамбуковый коврик, застеленный пленкой, выложить лист нори шершавой стороной вверх. Томатный жмых смешать с мелко нарубленными вялеными томатами и равномерно распределить по поверхности листа, оставляя свободным край в 2 см. Огурец и авокадо нарезать длинной тонкой соломкой. Выложить овощи в ряд по центру, посыпать кунжутом. Аккуратно свернуть плотный рулет, смочив свободный край водой для склейки. Острым ножом разрезать на 6-8 частей. Подавать с соевым соусом.

Такая вариация показывает, что ограничения — это не приговор, а возможность для кулинарных экспериментов. Оригинальные постные аналоги популярных блюд дарят новые вкусовые ощущения и позволяют не чувствовать себя обделенным даже в самый строгий пост.

  • Калорийность на 100 г: 92 ккал.

  • БЖУ: 2,1/4,8/10,3.

Ранее мы делились с вами рецептом полезного сбитня.

