Подозреваемый в связях с Эпштейном политик пытался совершить суицид Подозреваемый в связях с Эпштейном политик Ягланд пытался совершить суицид

Норвежский политик Турбьёрн Ягланд, бывший премьер-министр и генсек Совета Европы, попал в больницу после попытки самоубийства, сообщает портал iNyheter со ссылкой на источник. Расследование в отношении политика было начато ранее в связи с публикацией документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

По данным издания, инцидент произошел неделю назад. В настоящее время Ягланд находится в тяжелом состоянии.

Ранее бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона задержали по делу о превышении полномочий из-за связей с Эпштейном. Предварительно правоохранители провели обыски, в полицейском отчете имя не фигурировало — его называли мужчиной.

До этого полиция Великобритании обратилась к правительству с просьбой сохранить в тайне отдельные фрагменты переписки между Мандельсоном и главой аппарата премьер-министра Морганом Максуини, касающиеся дела Эпштейна. Правоохранители поясняли, что в стране велось расследование по факту предполагаемого неправомерного поведения Мандельсона на госдолжности.