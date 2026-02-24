Силы ПВО за шесть часов сбили восемь дронов ВСУ над двумя регионами России

Силы ПВО за шесть часов сбили восемь дронов ВСУ над двумя регионами России Силы ПВО за шесть часов сбили восемь дронов ВСУ над Крымом и Курской областью

Силы ПВО во вторник, 24 февраля, сбили над Крымом и Курской областью восемь дронов ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Это произошло в период с 14:00 до 20:00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Курской области, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили FPV-дроном по грузовому автомобилю в селе Чайки Белгородской области. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, в результате атаки погиб мужчина. Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшего.

До этого стало известно, что российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 380 беспилотников самолетного типа в зоне СВО. Кроме того, по информации Минобороны РФ, были ликвидированы шесть управляемых авиабомб ВСУ.

Между тем дипломат Родион Мирошник заявил о целенаправленных атаках ВСУ на российские школы. По его данным, за неделю ударам подверглись минимум пять учебных заведений в Брянской, Белгородской, Запорожской областях и ЛНР. В МИД РФ эти действия расценили как терроризм и нарушение международного права.