Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 20:24

Силы ПВО за шесть часов сбили восемь дронов ВСУ над двумя регионами России

Силы ПВО за шесть часов сбили восемь дронов ВСУ над Крымом и Курской областью

Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО во вторник, 24 февраля, сбили над Крымом и Курской областью восемь дронов ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Это произошло в период с 14:00 до 20:00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Курской области, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили FPV-дроном по грузовому автомобилю в селе Чайки Белгородской области. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, в результате атаки погиб мужчина. Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшего.

До этого стало известно, что российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 380 беспилотников самолетного типа в зоне СВО. Кроме того, по информации Минобороны РФ, были ликвидированы шесть управляемых авиабомб ВСУ.

Между тем дипломат Родион Мирошник заявил о целенаправленных атаках ВСУ на российские школы. По его данным, за неделю ударам подверглись минимум пять учебных заведений в Брянской, Белгородской, Запорожской областях и ЛНР. В МИД РФ эти действия расценили как терроризм и нарушение международного права.

ПВО
ВСУ
СВО
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство России не пустит обратно ушедшие автоконцерны Европы
Россиянин расстроился из-за маленьких яиц и пожаловался в Роспотребнадзор
Иран пообещал заключить сделку с США
Мотострелковая бригада в КЧР получила знамя с подписью Путина
Спасший мальчика в Петербурге дворник в 2025 году помог еще одному ребенку
В Латвии задержали известного корееведа
Глава Лувра не выдержала кризиса и попросилась в отставку
Депутаты потребовали обнародовать компромат на брата короля
«Было страшно»: комик раскрыл шокирующие подробности участия в КВН
Культовый роман обещали вернуть в продажу после редактирования
Самбурская, кулинарное шоу, три дочки: как живет актриса Дарья Сагалова
Глава крупнейшего банка США увидел параллели с мировым кризисом 2008 года
Экс-премьер Британии назвал причину стремления Украины к миру
США и Россия не голосовали за резолюцию ГА ООН по Украине
Петербуржцам раскрыли, когда в городе потеплеет
В Петербурге построят мусорный комплекс с ястребами и соколами
Представитель Стармера высказался о планах передачи Украине ядерного оружия
Одна страна ЕС поддержала Украину и бойкотировала открытие Паралимпиады
Пискарев раскрыл, как Запад точит зубы на Госдуму перед выборами
Раскрыты подробности биографии подозреваемого во взрыве в Москве
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.