Силы ПВО за шесть часов сбили восемь дронов ВСУ над двумя регионами России

Силы ПВО во вторник, 24 февраля, сбили над Крымом и Курской областью восемь дронов ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Это произошло в период с 14:00 до 20:00 мск.
Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Курской области, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили FPV-дроном по грузовому автомобилю в селе Чайки Белгородской области. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, в результате атаки погиб мужчина. Он выразил соболезнования родственникам и близким погибшего.
До этого стало известно, что российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 380 беспилотников самолетного типа в зоне СВО. Кроме того, по информации Минобороны РФ, были ликвидированы шесть управляемых авиабомб ВСУ.
Между тем дипломат Родион Мирошник заявил о целенаправленных атаках ВСУ на российские школы. По его данным, за неделю ударам подверглись минимум пять учебных заведений в Брянской, Белгородской, Запорожской областях и ЛНР. В МИД РФ эти действия расценили как терроризм и нарушение международного права.