18 марта 2026 в 10:38

Появились подробности задания подростка-террориста из Уфы

Завербованный украинцами подросток хотел совершить суицид после теракта

Задержанный в Уфе подросток планировал атаку на мирных граждан в день празднования Пасхи, рассказали ТАСС в ЦОС ФСБ. Несовершеннолетний хотел совершить суицид общеопасным способом непосредственно в месте скопления верующих.

Следователи выяснили, что куратор дистанционно передал юноше подробные инструкции. Главной целью преступного замысла назывались массовые жертвы и дестабилизация социально-политической обстановки в Башкирии. Благодаря своевременному вмешательству спецслужб, террорист был обезврежен до того, как успел осуществить задуманное.

После задержания юноша дал признательные показания. По словам оперативного сотрудника ФСБ, молодой человек знал, что его куратор проживает на территории Украины.

Ранее сообщалось о задержании 15-летнего жителя Уфы, который готовил теракт в православном храме. Подросток 2009 года рождения являлся сторонником запрещенной международной террористической организации. Установлено, что юноша был завербован через Telegram куратором с территории Украины, скрывающимся под псевдонимом, и по его приказу занимался идеологической обработкой сверстников.

