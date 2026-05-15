Следствие просит заочно арестовать журналистку-иноагента Ларину

Тверской суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте журналистки Оксаны Баршевой (известна под псевдонимом Ксения Ларина, внесена Минюстом РФ в список иноагентов), следует из данных базы судов Москвы. Ее обвинили в нарушении закона о деятельности иностранных агентов, передает РИА Новости.

Зарегистрировано ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — указано в данных.

Ларина в феврале 2023 года заявила в своем Facebook (деятельность в РФ запрещена), что больше не хочет отмечать Масленицу и печь блины, поскольку праздник напоминает ей русские традиции. Многие восприняли ее слова как проявление русофобии и «отмены» национальной культуры.

Ранее ФНС оштрафовала блогера Илью Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 13 млн рублей за неуплату налогов и заблокировала его счета. По информации канала, теперь он пытается оспорить решение через суд.

До этого Министерство внутренних дел России переобъявило в розыск публициста Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по уголовному делу. В апреле 2023 года Московский городской суд приговорил его к 25 годам колонии за госизмену