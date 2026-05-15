15 мая 2026 в 17:45

МИД: предвзятый подход ПАСЕ к Баку подрывает авторитет Совета Европы

Эльнур Мамедов Эльнур Мамедов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Предвзятый подход Парламентской ассамблеи Совета Европы к Баку подрывает авторитет самого Совета Европы, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на 135-й сессии Комитета министров СЕ в Кишиневе. По его словам, которые приводит Report, ответственность за устранение этой ситуации лежит на самой организации.

Предвзятость ПАСЕ по отношению к Азербайджану наносит серьезный ущерб имиджу Совета Европы как международного института. Однако ответственность за устранение этой ситуации лежит на самой организации, — заявил Мамедов.

Замминистра также коснулся процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном. Он напомнил, что в августе прошлого года в Вашингтоне стороны подписали совместное заявление и парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.

На протяжении последних девяти месяцев Азербайджан и Армения живут в условиях мира, а практические результаты новой региональной реальности уже начинают проявляться. Азербайджан в одностороннем порядке отменил транзитные и торговые ограничения, обеспечил возможность транспортировки грузов в Армению через свою территорию, а также создал условия для экспорта товаров, — отметил Мамедов.

Он добавил, что между представителями гражданского общества двух стран уже проходят взаимные визиты и встречи для укрепления доверия и обсуждения общих интересов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев указал на понимание некоторыми иностранными лидерами, препятствующими достижению окончательных договоренностей между Баку и Ереваном, своего бессилия. По его словам, в ЕС пытаются представить себя «ложными героями», но все их действия — пустословие.

