Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 13:35

Глава группы в ПАСЕ признался, что не хочет существования России

Дипломат Булай заявил пранкерам, что хочет раздробления России

Юлиан Булай Юлиан Булай Фото: Maria Giulia/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Румынский политик и глава группы в ПАСЕ Юлиан Булай признался, что хочет раздробления России по этническому признаку. В беседе с пранкерами Вованом и Лексусом он отметил, что не хочет существования этой страны. Себя он назвал румыном и либералом для объяснения такой позиции.

Я считаю, что Российская Федерация — это искусственное государство, созданное из республик, которые в естественном состоянии не могли бы жить вместе. Эти республики состоят из этнических групп, которые не являются русскими, славянами и православными, — подчеркнул Булай.

По его словам, многие из россиян являются мусульманами или выходцами из Сибири с другой этнической принадлежностью. При этом пранкеры звонили ему от лица неназванного украинского политика.

Булай отметил, что обсуждал с экс-главой разведки Эстонии и депутатом парламента Эриком Кроссом идею расширения так называемой делегации РФ в ПАСЕ за счет представителей этнических групп из российских регионов. Речь шла о татарах, чеченцах и «группах из Центральной Сибири».

Ранее пранкеры вывели на чистую воду бывшего посла США на Украине Уильяма Тейлора. Дипломат рассказал Вовану и Лексусу, что Вашингтон намерен обеспечить «коалицию желающих» авиацией, командованием, воздушной логистикой и разведкой.

ПАСЕ
Россия
Вован и Лексус
пранкеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Других десертов не надо: творожный сыр, тарталетки — сладость на Новый год
Мини-спа дома: текстильные элементы, превращающие ванную в место отдыха
В Барнауле силовики накрыли секту коучей-саентологов
Глава Минобороны России назвал лучший возраст для обучения работы с БПЛА
В МО сообщили об увеличении количества специальностей для призывников
Нутрициолог дала советы, как встретить праздники без тяжести в животе
Белоусов раскрыл, сколько военных госпиталей откроют в регионах России
В Минобороны перевыполнили план по контрактникам в 2025 году
Глава Минобороны рассказал о первом полке с «космическими» возможностями
Белоусов объяснил значимость освобождения Купянска
Белоусов раскрыл эффективность точечных ударов ВС России
Белоусов сравнил объемы БПЛА в российской армии и ВСУ
Белоусов сообщил о внедрении передовой системы в войска
Путин потребовал ускорить внедрение ИИ и робототехники в российские войска
Студентку техникума госпитализировали в тяжелом состоянии после аварии
Что общего у оливье и цезаря? Удивительный рецепт-гибрид
Белоусов назвал число потерь ВСУ в 2025 году
Путин высказался о льготах участникам СВО
Roblox ограничит работу сервисов в России
Белоусов назвал последний оплот Киева в Донбассе
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.