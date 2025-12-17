Глава группы в ПАСЕ признался, что не хочет существования России Дипломат Булай заявил пранкерам, что хочет раздробления России

Румынский политик и глава группы в ПАСЕ Юлиан Булай признался, что хочет раздробления России по этническому признаку. В беседе с пранкерами Вованом и Лексусом он отметил, что не хочет существования этой страны. Себя он назвал румыном и либералом для объяснения такой позиции.

Я считаю, что Российская Федерация — это искусственное государство, созданное из республик, которые в естественном состоянии не могли бы жить вместе. Эти республики состоят из этнических групп, которые не являются русскими, славянами и православными, — подчеркнул Булай.

По его словам, многие из россиян являются мусульманами или выходцами из Сибири с другой этнической принадлежностью. При этом пранкеры звонили ему от лица неназванного украинского политика.

Булай отметил, что обсуждал с экс-главой разведки Эстонии и депутатом парламента Эриком Кроссом идею расширения так называемой делегации РФ в ПАСЕ за счет представителей этнических групп из российских регионов. Речь шла о татарах, чеченцах и «группах из Центральной Сибири».

Ранее пранкеры вывели на чистую воду бывшего посла США на Украине Уильяма Тейлора. Дипломат рассказал Вовану и Лексусу, что Вашингтон намерен обеспечить «коалицию желающих» авиацией, командованием, воздушной логистикой и разведкой.