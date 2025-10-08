Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 11:43

Пранкеры Вован и Лексус обвели вокруг пальца бывшего посла США

Экс-посол США Тейлор пообещал Вовану и Лексусу авиацию для «коалиции желающих»

Пранкеры Вован и Лексус Пранкеры Вован и Лексус Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

США намерены обеспечить «коалицию желающих» авиацией, командованием, воздушной логистикой и разведкой, если на Украине будут размещены иностранные войска, сообщил бывший посол Вашингтона на Украине Уильям Тейлор в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Экс-чиновник думал, что разговаривает с бывшим главой украинского МИД Павлом Климкиным.

В контексте перемирия американцы [президент США Дональд] Трамп и [госсекретарь США Марко] Рубио обязались обеспечить авиацию «коалиции желающих», а также, вероятно, командование и управление, а также, вероятно, воздушную логистику, и, вероятно, разведку, в частности, с воздуха, — поделился Тейлор.

Он также заверил, что в США над этим вопросом работают «серьезные люди». Экс-посол добавил, что верит европейцам, которые говорят о готовности разместить свои войска на Украине, в частности, Франции и Эстонии.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский угрожал наслать порчу во время телефонного розыгрыша. Российские пранкеры утверждали, что Зеленский пребывал в неадекватном состоянии и издавал сомнительные звуки.

Пранкеры Вован и Лексус обвели вокруг пальца бывшего посла США
