Стало известно, когда «коалиция желающих» проведет переговоры по Украине FT: коалиция желающих намерена в январе обсудить урегулирование на Украине

Страны, входящие в «коалицию желающих», намерены провести новый раунд переговоров в январе по теме урегулирования конфликта на Украине, пишет Financial Times. Дискуссии должны состояться после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

На определенном этапе европейцам нужно будет установить прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, как то предложил президент Франции Эммануэль Макрон, — приводит издание слова источника из Франции.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция России по поводу идеи размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. Так он прокомментировал сообщения «коалиции желающих» о возможности появления воинского континента ЕС на украинской территории после подписания мирного соглашения.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращения огня. По его словам, с лидерами стран был проведен соответствующий политический процесс.