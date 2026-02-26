Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 05:03

Поиски девятилетней девочки в Смоленске: версии, что известно к этому часу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Смоленске продолжаются поиски девятилетней девочки, которая ушла гулять с собакой и не вернулась домой. Что говорят в СК, какую обнаружили зацепку?

Что известно о поисках девочки

К поискам девочки подключился поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», рассказал председатель отряда Григорий Сергеев. Он уточнил, что с 24 февраля на месте уже работает местный отряд «Сальвар».

«„ЛизаАлерт“ включается в поиски девочки в Смоленске — пропажа, которая произошла еще вчера. Наши ребята начинают работать на месте, также будем привлекать к поиску и другие регионы», — сказал Сергеев.

Сергеев обратился к жителям Смоленска и области с просьбой помочь в поисках пропавшей девочки. Волонтерам нужны записи с видеорегистраторов, сделанные 24 февраля в Заднепровском районе.

Следователи в свою очередь изъяли вещи из дома девочки, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным источника, в рамках расследования проверяются все версии произошедшего.

«В ходе расследования изъяты вещи из дома школьницы. Проверяются все версии произошедшего, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сказано в сообщении.

В поисках ребенка участвуют сотрудники полиции, МЧС, добровольцы и местные жители. Территория поисков вышла за пределы города, задействовано около 320 человек.

Есть ли зацепки

Серую перчатку, которая может принадлежать пропавшей девочке, обнаружили возле Солдатского озера в Смоленске, сообщил Telegram-канал SHOT. Отмечается, что находка пока остается единственной зацепкой для поисковиков.

Как пишут авторы, прежде в овраге рядом с озером были найдены детские следы и следы собаки. Девочка пропала именно во время прогулки с питомцем. По информации авторов, в этом водоеме уже не раз тонули люди.

Кроме того, следователи начали поиск подозрительного автомобиля после пропажи девочки в Смоленске, сообщили в правоохранительных органах. Отмечается, что он был замечен возле дома пропавшей. Личность и местонахождение водителя устанавливают.

«Возле дома девочки в то утро действительно был замечен серый автомобиль, из него вышел мужчина. Он зашел в подъезд, после чего вышел оттуда с пакетом. В настоящий момент следователи отрабатывают эту версию, устанавливают владельца авто, его местонахождение», — говорится в сообщении.

Версии пропажи

Криминалист Михаил Игнатов назвал наиболее вероятные версии пропажи девочки в Смоленске. По его словам, ребенок мог стать жертвой несчастного случая или ДТП.

«Здесь версий может быть много, начиная от несчастного случая и заканчивая криминальными событиями. Она могла куда-то провалиться и удариться головой, потерять сознание. Тем более сейчас бушуют снегопады. Могло девочку занести. И найти ее будет сложно сейчас, пока снег не сойдет. Такой вариант несчастного случая нельзя исключать. Могла попасть под машину, а водитель, испугавшись ответственности, просто уехать с места ДТП — и все. Никому не сказал», — говорит Игнатов.

Также он не исключает, что Сашу могли похитить с целью получения выкупа или для продажи бездетной семье за границей. Также девочка могла стать жертвой педофила.

