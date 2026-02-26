Катер под флагом США вошел в воды Кубы и открыл огонь: что об этом известно

Катер под флагом США вошел в территориальные воды Кубы и открыл огонь по кубинским пограничникам, в результате чего произошла перестрелка с жертвами и ранеными. Что об этом известно, как отреагировали власти Кубы и США на инцидент?

Что произошло в территориальных водах Кубы

В среду, 25 февраля 2026 года, скоростной катер, зарегистрированный во Флориде, вошел в территориальные воды Кубы примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара и, по заявлению кубинских властей, открыл огонь по патрульному катеру пограничной службы при попытке идентификации.

Министерство внутренних дел Кубы сообщило, что в результате командир кубинского патрульного судна получил ранение.

Кубинские пограничники ответили огнем: четыре человека на вторгшемся катере были убиты, еще шестеро получили ранения и были эвакуированы для оказания медицинской помощи.

Реакция властей на инцидент

Член Палаты представителей Конгресса США Карлос Хименес (республиканец от штата Флорида) призвал в соцсети X немедленно провести расследование в связи с инцидентом с катером у побережья Кубы. По его словам, нужно выяснить, что произошло.

«Я призываю к немедленному расследованию обстоятельств этой бойни. Власти Соединенных Штатов должны установить, были ли среди жертв граждане США или их законные постоянные жители, и точно выяснить, что произошло», — написал он.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного американского чиновника написала, что американский катер, вторгшийся в воды Кубы, не имел отношения к ВМС США или к Береговой охране. По данным журналистов, это было гражданское судно.

Оно входило в состав флотилии по вывозу родственников из Кубы. Позднее разведка подтвердила, что атаке подверглось отдельно взятое судно, сказано в материале.

При этом вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США не рассматривает инцидент в водах Кубы как нечто серьезное, вызывающее значительную тревогу. По его словам, которые передает пресс-служба Белого дома, Вашингтон продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

По словам Вэнса, ситуация, вероятно, не настолько плоха, как можно было опасаться. Он признался, что не знает деталей произошедшего.

США проведут независимую проверку инцидента с катером у побережья Кубы и представят ее результаты президенту Дональду Трампу, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Мы собираемся все это независимо проверить. Мы представим это определяющим политику людям, включая президента, и будем принимать решения на основе фактов. В настоящее время мы собираем факты», — сказал глава Госдепартамента, беседуя с журналистами в островном карибском государстве Сент-Китс и Невис, где находится с визитом.

