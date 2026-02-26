Раскрыто гражданство задержанных на американской лодке у берегов Кубы

Раскрыто гражданство задержанных на американской лодке у берегов Кубы МВД Кубы заявило, что задержанные с катера являются кубинцами из США

Задержанные у берегов Кубы с катера оказались кубинцами, проживающими в США, сообщило МВД республики в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). По данным ведомства, большинство участников инцидента имеют криминальное прошлое.

Отмечается, что один из погибших на катере также является кубинцем. При задержании у нарушителей изъяли винтовки, пистолеты и самодельные взрывные устройства.

Ранее сообщалось, что кубинские пограничники открыли огонь по американскому катеру-нарушителю у побережья провинции Вилья-Клара, передает Министерство внутренних дел острова. В ходе перестрелки четверо нападавших были убиты, еще шестеро получили ранения.

Позже выяснилось: лица, задержанные на катере под американским номером у берегов Кубы, признались в террористических намерениях. По данным властей, нарушители дали все показания.

Кроме того, Соединенные Штаты проведут независимую проверку инцидента с катером у побережья Кубы, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Результаты расследования будут представлены американскому президенту Дональду Трампу.