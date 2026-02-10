ФСБ показала третьего соучастника покушения на генерала Алексеева

ФСБ России показала третьего соучастника в деле о подготовке покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева — Павла Васина, сына ранее арестованного Виктора Васина, передает ТАСС. По данным ведомства, мужчина 1981 года рождения обеспечил агента СБУ Любомира Корбу и своего отца автомобилями для слежки и изъятия оружия схрона.

Помимо этого, задержанный также приобрел видеорегистратор и трекер для определения маршрутов военнослужащих и помогал собирать сведения об адресах и автомобилях объектов слежки. Задержанный дал признательные показания и сообщил о наблюдении за высокопоставленными чиновниками.

Покушение произошло утром 6 февраля, когда генерал выходил из своей квартиры на 24-м этаже дома на Волоколамском шоссе. Нападавший, который, предварительно, караулил его на лестничной клетке этажом выше, произвел три выстрела в спину Алексеева.

Ранее сообщалось, что генерал находится в стабильном состоянии. По словам источника в медицинских кругах, пациент в сознании, разговаривает, ухудшений нет.