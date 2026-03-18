Что известно о нахождении мертвым в СИЗО похитителя девочки в Смоленске

Следственные органы начали проверку по факту обнаружения в СИЗО тела обвиняемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета России по региону. Уточнялось, что фигурант покончил жизнь самоубийством.

По факту обнаружения тела обвиняемого в следственном изоляторе № 1 следственные органы проводят проверку, — сказано в сообщении.

Ранее мужчину арестовали на два месяца. Он несколько дней удерживал маленькую Сашу в квартире сожительницы. Девочка исчезла 24 февраля: утром она вышла на прогулку со своим тойтерьером и домой не вернулась. Позже собаку нашли у подъезда. Следователи изучили телефон пропавшей школьницы и не обнаружили переписки, которая могла бы вызвать подозрения.

Также сообщалось, что в Звенигороде нашли тело третьего пропавшего ребенка. Как передает пресс-служба МЧС России, водолазы подняли его на поверхность. До этого сообщалось, что спасатели создавали на Москве-реке искусственную волну для более эффективного поиска.