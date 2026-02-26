Эндокринолог ответила, как долго человек может не знать о диабете

Сахарный диабет 2-го типа способен развиваться бессимптомно на протяжении длительного времени, в некоторых случаях пациент может не догадываться о болезни до семи лет, заявила NEWS.ru врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Гульнара Закирова. По ее словам, признаки недуга проявляются постепенно, а на ранних стадиях организм успешно компенсирует сбои за счет усиленной работы поджелудочной железы.

При сахарном диабете 2-го типа симптомы чаще всего развиваются постепенно и могут оставаться незаметными в течение нескольких лет. На ранних стадиях организм умеет компенсировать повышение уровня глюкозы: поджелудочная железа увеличивает выработку инсулина, а ткани частично сохраняют чувствительность к нему. Поэтому человек может не замечать проблем, несмотря на уже происходящие метаболические изменения. В среднем организм справляется самостоятельно от пяти до семи лет, но это крайне индивидуально и зависит от генетики, веса, образа жизни и сопутствующих заболеваний, — пояснила Закирова.

Она отметила, что регулярные анализы крови помогают выявить диабет еще на стадии скрытых нарушений. По словам врача, в таких случаях изменения могут быть обратимы с помощью диеты, физической активности и контроля веса.

Ранее эндокринолог Татьяна Губина заявила, что умеренное употребление сладкого само по себе не является прямой причиной развития сахарного диабета, однако в долгосрочной перспективе такой рацион может привести к набору веса и опасным нарушениям обмена веществ. По ее словам, ключевую роль в возникновении заболевания играет совокупность различных факторов.