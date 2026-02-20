Эндокринолог развеяла главный миф о причинах диабета

Умеренное употребление сладкого само по себе не является прямой причиной развития сахарного диабета, однако в долгосрочной перспективе такой рацион может привести к набору веса и опасным нарушениям обмена веществ, заявила NEWS.ru врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Татьяна Губина. По ее словам, ключевую роль в возникновении заболевания играет совокупность различных факторов, а не какой-то продукт.

Однократное или умеренное употребление сладостей не является прямой причиной сахарного диабета. Однако регулярный избыток простых углеводов повышает общую калорийность рациона, способствует набору массы тела и формированию инсулинорезистентности — ключевого механизма развития сахарного диабета II типа. Важно понимать, что риск складывается не из одного продукта, а из совокупности факторов: генетической предрасположенности, уровня активности, состояния печени, висцерального ожирения и хронического переедания. Систематическое потребление сахара вызывает резкие колебания глюкозы крови, перегружает клетки поджелудочной железы и со временем может нарушать углеводный обмен, — пояснила Губина.

Ранее медицинские специалисты заявили, что регулярная ходьба в условиях офисной работы и сидячего образа жизни становится решающим фактором для улучшения здоровья. По словам врачей, пешие прогулки укрепляют сердце, кости и мышцы, снижают вероятность диабета и улучшают умственные способности, являясь эффективным средством профилактики болезней и снижения веса.