26 февраля 2026 в 03:24

В МИД РФ нашли странности в уставе Совета мира Трампа

Логвинов: у России есть вопросы к мандату и уставу Совета мира

Штаб-квартира ООН
Устав и мандат создаваемого по инициативе США Совета мира вызывают вопросы у России, заявил ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов. В уставе Совета мира говорится о смене неэффективных механизмов, но неясно его взаимодействие с ООН, добавил дипломат.

По его словам, Россия получала приглашения на оба заседания структуры, но не участвовала в них. Логвинов отметил, что изначально Совет задумывался для управления сектором Газа, однако в итоговом мандате Газа не упоминается.

Ранее президент США Дональд Трамп задремал на первом заседании Совета мира, который самолично и организовал для урегулирования конфликта в секторе Газа и других глобальных проблем. Встреча состоялась в четверг, 19 февраля, в Вашингтоне.

До этого политолог Малек Дудаков пришел к выводу, что Совет мира утратит свое влияние без участия России. Он также констатировал, что в организации в основном присутствуют те страны, где у власти протрамповские силы, будь то Венгрия, Аргентина, Израиль либо государства, которым очень выгодно вести торговые отношения и заключать сделки с администрацией Трампа.

