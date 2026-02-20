Трамп задремал на первом заседании Совета мира, который он и создал

Президент США Дональд Трамп задремал на первом заседании Совета мира, который самолично и организовал для урегулирования конфликта в секторе Газа и других глобальных проблем. Встреча состоялась в четверг, 19 февраля, в Вашингтоне.

Пресс-служба мероприятия зафиксировала, как американский лидер прикрыл веки и ненадолго уснул, пока шло выступление одного из делегатов. Этот случай был не единичным: политик не смог удержать глаза открытыми дважды.

Ранее прошло первое заседание Совета мира. Среди приглашенных политиков были в том числе лидеры России, Белоруссии и Китая Владимир Путин, Александр Лукашенко и Си Цзиньпин, однако они отказались участвовать. Также большинство глав европейских государств также не были замечены на встрече. Из них в Вашингтон прибыли лишь лидеры Венгрии и Турции. В общей сложности на саммите присутствовали главы около 20 стран.

До этого политолог Малек Дудаков пришел к выводу, что Совет мира утратит свое влияние без участия России. Он также констатировал, что в организации в основном присутствуют те страны, где у власти протрамповские силы, будь то Венгрия, Аргентина, Израиль либо государства, которым очень выгодно вести торговые отношения и заключать сделки с администрацией Трампа.