В Минэнерго сделали важное заявление о запрете на экспорт бензина

В Минэнерго допустили быстрый запрет на экспорт бензина при росте цен

Правительство обладает возможностью оперативно вводить временный запрет на экспорт бензина, а в случае высоких цен такое решение может быть принято превентивно, заявил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов на форуме «Биржевой товарный рынок 2026». По его словам, ведомство может балансировать спрос и предложение, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке. Трансляция форума ведется на сайте мероприятия.

Он пояснил, что вывоз бензина за границу способен привести к его недостатку внутри страны, поэтому механизм запрета уже отработан. Представитель ведомства подчеркнул, что в случае необходимости решение реализуется максимально быстро.

У правительства выработан эффективный механизм в отношении этих запретов. В случае если завтра это решение будет принято, оно послезавтра уже будет подписано. То есть это очень быстро можно сделать, — сказал Рубцов.

Ранее руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил NEWS.ru, что в РФ сложилась благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура для заморозки или снижения цен на автомобильное топливо. Парламентарий отметил, что текущая ситуация на рынке выгодна экспортерам и бюджету, но не простым автовладельцам. По его словам, дефицита топлива в настоящий момент не наблюдается.