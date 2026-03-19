19 марта 2026 в 16:09

В Минэнерго сделали важное заявление о запрете на экспорт бензина

Правительство обладает возможностью оперативно вводить временный запрет на экспорт бензина, а в случае высоких цен такое решение может быть принято превентивно, заявил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов на форуме «Биржевой товарный рынок 2026». По его словам, ведомство может балансировать спрос и предложение, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке. Трансляция форума ведется на сайте мероприятия.

Он пояснил, что вывоз бензина за границу способен привести к его недостатку внутри страны, поэтому механизм запрета уже отработан. Представитель ведомства подчеркнул, что в случае необходимости решение реализуется максимально быстро.

У правительства выработан эффективный механизм в отношении этих запретов. В случае если завтра это решение будет принято, оно послезавтра уже будет подписано. То есть это очень быстро можно сделать, — сказал Рубцов.

Ранее руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил NEWS.ru, что в РФ сложилась благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура для заморозки или снижения цен на автомобильное топливо. Парламентарий отметил, что текущая ситуация на рынке выгодна экспортерам и бюджету, но не простым автовладельцам. По его словам, дефицита топлива в настоящий момент не наблюдается.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дуров не ответил на требование заблокировать 100 Telegram-каналов в России
Беглов рассказал о необычной находке в старинной богадельне Петербурга
«Не считаясь с жертвами»: Захарова указала на бездумность США и Израиля
Минцифры опровергло растиражированный фейк о «белых списках»
Киев отправил ценнейшие кадры на бойню: новости СВО на вечер 21 марта
Избран глава Киевского патриархата после смерти Филарета
Украину предупредили о страшных последствиях атаки на «Турецкий поток»
ВСУ варварской атакой убили двух человек в российском приграничье
Лавров обвинил США в попытке вытеснить Россию с энергорынков
Лавров обвинил Брюссель в попытке вернуть колониальную эпоху
В Абхазии умер известный политический деятель
Лавров объяснил США, почему на Ближнем Востоке нельзя рубить с плеча
Лавров предположил, как долго будут «аукаться» действия США в Иране
Военэксперт ответил, кому выгодно затягивание украинского кризиса
Такшина, тайный брак, мнение об СВО: как живет актер Григорий Антипенко
В российском регионе нашли «девочку-маугли»
Лавров раскрыл, на что готовы США ради нефти и других ресурсов
США ударили по «сердцу» военного флота Ирана
Картаполов озвучил ситуацию с количеством добровольцев в ВС России
Орбан заявил о смерти европейской демократии
Дальше
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
