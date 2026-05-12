Путин назначил нового члена совета по обеспечению потребностей ВС России Путин включил Цивилева в координационный совет по обеспечению ВС РФ при кабмине

Президент России Владимир Путин включил в состав координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ при кабмине главу Минэнерго Сергея Цивилева, следует из указа. Документ вступил в силу со дня подписания.

Внести в состав координационного совета при правительстве Российской Федерации по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов <...> изменение, включив в него Цивилева С. Е. — министра энергетики Российской Федерации, — говорится в тексте указа.

Ранее Путин подписал распоряжение о продлении срока федеральной гражданской службы главе Росфинмониторинга Юрию Чиханчину. Согласно документу, руководитель ведомства продолжит исполнять свои обязанности до 17 июня 2027 года.

До этого Путин произвел кадровые перестановки в руководстве Дагестана, освободив Сергея Меликова от должности главы республики и назначив на этот пост временно исполняющим обязанности Федора Щукина. Согласно документу, Меликов был уволен по собственному желанию.