В Минэнерго предрекли скорое поглощение части угольных заводов в России Цивилев: часть угольных заводов в России могут поглотить или ликвидировать

Часть угольных предприятий в России, которые не смогли выдержать текущей ситуации на рынке, в скором времени могут быть поглощены более крупными игроками отрасли или ликвидированы, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. По его словам, решение о ликвидации принимается при исчерпании запасов или нерентабельной добыче.

К сожалению, часть угольных предприятий, которые неэффективны, которые не смогли выдержать это развитие [событий и кризис], скорее всего, будут поглощены другими. <…> Предприятия, которые экономически дальше нецелесообразно развивать, в угольной отрасли есть такие моменты, когда исчерпываются запасы или добыча этих запасов становится экономически неэффективна, мы принимаем решение о ликвидации этих компаний, — отметил Цивилев.

Ранее стало известно, что Россия предложила Китаю временно отменить импортные пошлины на уголь или установить льготные ставки на период низких мировых цен. Однако переговоры с Пекином пока не принесли желаемого результата, сказано в материале. Китайская сторона объясняет свою позицию тем, что отмена пошлин для России без наличия зоны свободной торговли между ЕАЭС и КНР нарушит нормы ВТО.