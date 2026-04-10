10 апреля 2026 в 08:32

Куба отдаст российским компаниям управление промышленными производствами

Фото: ZUMAPRESS/Global Look Press
Российские компании получат управление промышленными производствами на Кубе, сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. По его словам, которые приводит РИА Новости, соответствующее соглашение заинтересует бизнес РФ — остров станет местом для инвестиций.

Не так давно на межправительственной комиссии проговорили с кубинскими партнерами, что к управлению промышленными производствами на территории республики будут допущены российские компании, — отметил он.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявлял, что Россия готовит второе судно с нефтью для отправки на Кубу. Он напомнил, что островное государство до сих пор находится в блокаде, и подчеркнул, что Москва не оставит Гавану в беде.

Также замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва настаивает на немедленном прекращении незаконной блокады Кубы. По его словам, необходимо обеспечить безопасность острова и отказаться от нелегитимных ограничений. Рябков выразил уверенность, что ожидаемые Вашингтоном результаты блокады не будут достигнуты.

Власть
Куба
Россия
промышленные предприятия
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
