Куба отдаст российским компаниям управление промышленными производствами

Российские компании получат управление промышленными производствами на Кубе, сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. По его словам, которые приводит РИА Новости, соответствующее соглашение заинтересует бизнес РФ — остров станет местом для инвестиций.

Не так давно на межправительственной комиссии проговорили с кубинскими партнерами, что к управлению промышленными производствами на территории республики будут допущены российские компании, — отметил он.

Ранее министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявлял, что Россия готовит второе судно с нефтью для отправки на Кубу. Он напомнил, что островное государство до сих пор находится в блокаде, и подчеркнул, что Москва не оставит Гавану в беде.

Также замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва настаивает на немедленном прекращении незаконной блокады Кубы. По его словам, необходимо обеспечить безопасность острова и отказаться от нелегитимных ограничений. Рябков выразил уверенность, что ожидаемые Вашингтоном результаты блокады не будут достигнуты.