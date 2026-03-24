Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 18:13

В России спрогнозировали убытки угольной отрасли в 2026 году

Добыча каменного угля на крупнейшем в России Бородинском угольном разрезе компании СУЭК в Краснояском крае Добыча каменного угля на крупнейшем в России Бородинском угольном разрезе компании СУЭК в Краснояском крае Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Убыток угольной отрасли России в 2026 году может составить 576 млрд рублей, заявил заместитель министра энергетики РФ Дмитрий Исламов. По словам замглавы ведомства, такой прогноз остается вероятным, если рыночные условия сохранятся на уровне четвертого квартала 2025 года, передает ТАСС.

Исламов напомнил, что ранее министерство прогнозировало убыток угольщиков в 2025 году в размере 360 млрд рублей. Однако, по данным Росстата, фактический сальдированный убыток оказался выше и составил 408 млрд рублей.

По 2026 году <...> мы делали анализ, что будет, если условия по курсу, по ключевой ставке, по ценам сохранятся на уровне четвертого квартала 2025 года. У нас получился такой стресс-сценарий. Стресс-сценарий показал убыток 576 млрд рублей, — отметил Исламов.

Ранее директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов на форуме «Биржевой товарный рынок 2026» заявил, что правительство обладает возможностью оперативно вводить временный запрет на экспорт бензина, а в случае высоких цен такое решение может быть принято превентивно. По его словам, ведомство может балансировать спрос и предложение, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке.

Россия
уголь
промышленность
Минэнерго
убытки
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.