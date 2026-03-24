В России спрогнозировали убытки угольной отрасли в 2026 году Убытки угольной отрасли России в 2026 году могут превысить полтриллиона рублей

Убыток угольной отрасли России в 2026 году может составить 576 млрд рублей, заявил заместитель министра энергетики РФ Дмитрий Исламов. По словам замглавы ведомства, такой прогноз остается вероятным, если рыночные условия сохранятся на уровне четвертого квартала 2025 года, передает ТАСС.

Исламов напомнил, что ранее министерство прогнозировало убыток угольщиков в 2025 году в размере 360 млрд рублей. Однако, по данным Росстата, фактический сальдированный убыток оказался выше и составил 408 млрд рублей.

По 2026 году <...> мы делали анализ, что будет, если условия по курсу, по ключевой ставке, по ценам сохранятся на уровне четвертого квартала 2025 года. У нас получился такой стресс-сценарий. Стресс-сценарий показал убыток 576 млрд рублей, — отметил Исламов.

