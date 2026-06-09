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09 июня 2026 в 19:38

Власти США раскрыли, когда возобновятся поставки через Ормуз

Минэнерго США: на полное восстановление поставок нефти через Ормуз нужны месяцы

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Восстановление поставок нефти через Ормузский пролив ожидается не раньше третьего квартала 2026 года, следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. При этом, полное возвращение к уровням, существовавшим до конфликта, может занять еще несколько месяцев и произойдет не ранее начала 2027 года.

Мы не ожидаем восстановления трафика через Ормузский пролив до доконфликтного уровня раньше начала 2027 года, — говорится в сообщении.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что судоходство через Ормузский пролив возобновится только после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По словам американского лидера, данный пункт входит в число ключевых положений готовящегося соглашения. Он добавил, что корабли-тральщики США уже дислоцируются в районе пролива.

Ранее в пресс-службе Корпуса стражей Исламской революции сообщили, что Иран атаковал четыре танкера, пересекавших Ормузский пролив без разрешения. Там отметили, что после предупреждения одно из судов было остановлено, а еще одно было отправлено обратно.

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конфликты
поставки нефти
Ормузский пролив
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