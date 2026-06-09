Власти США раскрыли, когда возобновятся поставки через Ормуз Минэнерго США: на полное восстановление поставок нефти через Ормуз нужны месяцы

Восстановление поставок нефти через Ормузский пролив ожидается не раньше третьего квартала 2026 года, следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. При этом, полное возвращение к уровням, существовавшим до конфликта, может занять еще несколько месяцев и произойдет не ранее начала 2027 года.

Мы не ожидаем восстановления трафика через Ормузский пролив до доконфликтного уровня раньше начала 2027 года, — говорится в сообщении.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что судоходство через Ормузский пролив возобновится только после подписания меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. По словам американского лидера, данный пункт входит в число ключевых положений готовящегося соглашения. Он добавил, что корабли-тральщики США уже дислоцируются в районе пролива.

Ранее в пресс-службе Корпуса стражей Исламской революции сообщили, что Иран атаковал четыре танкера, пересекавших Ормузский пролив без разрешения. Там отметили, что после предупреждения одно из судов было остановлено, а еще одно было отправлено обратно.