На Западе раскрыли детали новых санкций ЕС против России

Евросоюз в новом пакете санкций предложит сохранить потолок цен на российскую нефть, сообщает Reuters со ссылкой на источники. В объединении рассматривают возможность поддержания максимальной стоимости сырья из России на уровне $44,1 за баррель в течение следующих шести месяцев.



Уровень цен определяется на основе данных агентств Platts и Argus по FOB Urals портов Балтийского и Черного морей. В последний раз его установили 1 февраля 2026 года.

Кроме того, европейские страны планируют ужесточить ограничения для теневого флота. Ограничения в отношении судов, которые якобы имеют отношение к России планируется усилить.

Ранее сообщалось, что Европейский союз намерен включить в 21-й пакет антироссийских санкционных ограничений 170 физических лиц и организаций. Среди них, по данным источников, фигурируют 90 российских банков.

Также в рамках подготовки 21-го пакета санкций против России Европейская комиссия предлагает ввести запрет на въезд в страны ЕС для участников спецоперации. По словам главы Еврокомиссии, данная мера впервые предусматривает ограничения не в отношении отдельных категорий лиц, а в отношении всех, кто служил в российских Вооруженных силах с начала СВО.