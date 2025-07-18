Новый пакет санкций Евросоюза снизит потолок цен на российскую нефть

Новый пакет санкций, согласованный Евросоюзом, предусматривает снижение потолка цен на российскую нефть, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По его данным, предельная стоимость «черного золота» уменьшится с $60 до $47,6 за баррель

Дипломаты сообщили, что последний пакет санкций в отношении России снизит установленный «Большой семеркой» потолок цен на сырую российскую нефть до $47,6 за баррель, — говорится в материале.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял NEWS.ru, что снижение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть в рамках 18-го пакета санкций — это «неприятная новость», так как отразится на госбюджете России. По его словам, придется искать варианты решения этой проблемы, несмотря на и без того небольшие объемы торговли с ЕС.

До этого стало известно, что европейские страны в рамках нового санкционного пакета заменили отключение от международной платежной системы SWIFT попавших под ограничения российских банков на полный запрет транзакций с ними. Также ЕС включил в список рестрикций новые финансовые организации из России.