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18 июля 2025 в 10:59

Новый пакет санкций Евросоюза снизит потолок цен на российскую нефть

Reuters: новый пакет санкций снизит потолок цен на российскую нефть до $47,6

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новый пакет санкций, согласованный Евросоюзом, предусматривает снижение потолка цен на российскую нефть, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По его данным, предельная стоимость «черного золота» уменьшится с $60 до $47,6 за баррель

Дипломаты сообщили, что последний пакет санкций в отношении России снизит установленный «Большой семеркой» потолок цен на сырую российскую нефть до $47,6 за баррель, — говорится в материале.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял NEWS.ru, что снижение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть в рамках 18-го пакета санкций — это «неприятная новость», так как отразится на госбюджете России. По его словам, придется искать варианты решения этой проблемы, несмотря на и без того небольшие объемы торговли с ЕС.

До этого стало известно, что европейские страны в рамках нового санкционного пакета заменили отключение от международной платежной системы SWIFT попавших под ограничения российских банков на полный запрет транзакций с ними. Также ЕС включил в список рестрикций новые финансовые организации из России.

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