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18 июля 2025 в 10:53

ЕС придумал новую меру против отключенных от SWIFT банков России

ЕС намерен заменить запретом транзакций отключение от SWIFT банков России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Европейские страны в рамках нового санкционного пакета заменили отключение от международной платежной системы SWIFT попавших под ограничения российских банков на полный запрет на транзакции с ними, передает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел Эстонии. Также ЕС включил в список рестрикций новые финансовые организации из РФ.

В финансовом секторе ранее применявшаяся мера отключения российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на проведение транзакций, а в санкционный список были добавлены новые российские банки, — говорится в сообщении.

Ранее американские журналисты уточнили, что от международной платежной системы отключат более 20 банков из России. Также, по их словам, новые ограничения затронут газопроводы «Северный поток», которые должны обеспечить невозможность повторного ввода в эксплуатацию магистралей.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что государства ЕС внесли в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, ограничительные меры вводятся в отношении расположенного на индийской территории нефтеперерабатывающего завода, которым владеет «Роснефть».

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