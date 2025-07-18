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18 июля 2025 в 10:38

Раскрыты подробности санкций ЕС против российских банков

Bloomberg: санкции Евросоюза предполагают отключение российских банков от SWIFT

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает отключение от системы SWIFT свыше 20 банков из России, сообщает агентство Bloomberg. Также вводится запрет на проведение транзакций.

По данным агентства, 18-й пакет санкций также включает ограничительные меры в отношении трубопроводов Nord Stream («Северный поток»), которые призваны обеспечить «невозможность их повторного ввода в эксплуатацию».

В пятницу, 18 июля, послы Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций в отношении России после двух месяцев дискуссий. В ближайшие часы его должен утвердить Совет ЕС, после чего рестрикции вступят в силу.

Новый пакет санкций ЕС вводит запрет на поставки в европейские страны произведенных на основе российской нефти продуктов. Запрет в том числе касается мазута, авиационного и автомобильного топлива на основе сырья из РФ. Таким образом объединение планирует закрыть пробел в рестрикциях, который допускал непрямой экспорт российской продукции через другие страны.

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