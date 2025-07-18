Раскрыты подробности санкций ЕС против российских банков

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает отключение от системы SWIFT свыше 20 банков из России, сообщает агентство Bloomberg. Также вводится запрет на проведение транзакций.

По данным агентства, 18-й пакет санкций также включает ограничительные меры в отношении трубопроводов Nord Stream («Северный поток»), которые призваны обеспечить «невозможность их повторного ввода в эксплуатацию».

В пятницу, 18 июля, послы Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций в отношении России после двух месяцев дискуссий. В ближайшие часы его должен утвердить Совет ЕС, после чего рестрикции вступят в силу.

Новый пакет санкций ЕС вводит запрет на поставки в европейские страны произведенных на основе российской нефти продуктов. Запрет в том числе касается мазута, авиационного и автомобильного топлива на основе сырья из РФ. Таким образом объединение планирует закрыть пробел в рестрикциях, который допускал непрямой экспорт российской продукции через другие страны.