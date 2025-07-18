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18 июля 2025 в 10:19

Раскрыта важная деталь нового пакета санкций ЕС против России

Новые санкции ЕС запрещают импорт нефтепродуктов на основе российского сырья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый пакет санкций ЕС в отношении РФ вводит запрет на поставки в европейские страны произведенных на основе российской нефти продуктов, сообщает DPA со ссылкой на источники. По данным агентства, запрет в том числе касается мазута, авиационного и автомобильного топлива на основе сырья из РФ.

Таким образом объединение планирует закрыть пробел в рестрикциях, который допускал непрямой экспорт российской продукции через другие страны.

18 июля послы Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций в отношении России после двух месяцев дискуссий. В ближайшие часы его должен утвердить Совет ЕС, после чего рестрикции вступят в силу.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не станет блокировать принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС. Он отметил, что дальнейшее блокирование было бы непродуктивным.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал уважать решение Фицо, поскольку он боролся до конца. Сенатор выразил уверенность, что отношения РФ со Словакией со временем нормализуются.

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