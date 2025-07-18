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18 июля 2025 в 01:06

Словакия согласилась одобрить новые антироссийские санкции Европы

Фицо: Словакия одобрит 18-й пакет санкций Евросоюза против России

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Братислава не станет блокировать принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своих социальных сетях. Он отметил, что дальнейшее блокирование было бы непродуктивным.

По его словам, все возможности для переговоров с Еврокомиссией по вопросам поставок газа по приемлемой цене и объему исчерпаны. Фицо дал указание представителям Словакии в ЕС позволить принять санкции.

Также премьер напомнил, что, несмотря на «угрозы, жесткие слова и критику», Словакия уже шесть раз накладывала вето на этот пакет санкций. Фицо подчеркнул, что для сохранения позиции в ЕС страна должна пройти этот сложный период в международной организации, которую считает своим жизненным пространством.

До этого западные СМИ сообщили, что Еврокомиссия готова предоставить Словакии определенные гарантии, чтобы добиться от нее снятия вето на 18-й пакет санкций против России. Переговоры ведутся на фоне требований Братиславы по смягчению ограничений на импорт российского газа.

Роберт Фицо
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