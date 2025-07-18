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18 июля 2025 в 09:47

В Евросоюзе согласовали 18-й пакет санкций против России

Послы Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Послы Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций в отношении России после двух месяцев дискуссий, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе. В ближайшие часы его должен утвердить Совет ЕС, после чего рестрикции вступят в силу.

Послы одобрили 18-й пакет санкций, — сказали в Брюсселе.

Пакет включает рестрикции против перевозящих российскую нефть танкеров, расширение черного списка юридических и физических лиц, экспортные ограничения на технологии и товары двойного назначения, а также санкции против ряда банков.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не станет блокировать принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС. Он отметил, что дальнейшее блокирование было бы непродуктивным. Все возможности для переговоров с Еврокомиссией по вопросам поставок газа по приемлемой цене и объему исчерпаны. Фицо дал указание представителям Словакии в ЕС позволить принять санкции.

До этого западные СМИ сообщили, что Еврокомиссия готова предоставить Словакии определенные гарантии, чтобы добиться от нее снятия вето на 18-й пакет санкций против России. Переговоры ведутся на фоне требований Братиславы по смягчению ограничений на импорт российского газа.

Евросоюз
Россия
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антироссийские санкции
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