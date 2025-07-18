Озвучено число танкеров с российской нефтью, подпавших под санкции ЕС Каллас: ЕС ввел санкции против 105 доставляющих нефть из России танкеров

Страны Евросоюза приняли решение о включении в санкционный список еще 105 танкеров, посредством которых осуществляется транспортировка нефти из России, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в социальной сети X. Она также отметила введение ограничительных мер в отношении нефтеперерабатывающего предприятия, принадлежащего «Роснефти», на территории Индии.

Мы вводим ограничения против 105 танкеров, — написала Каллас.

Ранее стало известно о запрете поставок в государства Евросоюза нефтепродуктов, изготовленных на основе сырья из России, в рамках нового европейского санкционного пакета. Под ограничения в том числе подпали мазут и автомобильное топливо. Подобными мерами ЕС пытается залатать брешь, позволявшую непрямой экспорт ресурса из РФ.

Кроме того, американские власти заявили о намерении ввести против России торговые пошлины и вторичные санкции, если в течение 50 дней Москва не достигнет с Киевом соглашения об остановке боевых действий. По словам Белого дома, вторичные рестрикции будут направлены на государства, приобретающие нефть из РФ.