Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 10:27

Озвучено число танкеров с российской нефтью, подпавших под санкции ЕС

Каллас: ЕС ввел санкции против 105 доставляющих нефть из России танкеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны Евросоюза приняли решение о включении в санкционный список еще 105 танкеров, посредством которых осуществляется транспортировка нефти из России, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в социальной сети X. Она также отметила введение ограничительных мер в отношении нефтеперерабатывающего предприятия, принадлежащего «Роснефти», на территории Индии.

Мы вводим ограничения против 105 танкеров, — написала Каллас.

Ранее стало известно о запрете поставок в государства Евросоюза нефтепродуктов, изготовленных на основе сырья из России, в рамках нового европейского санкционного пакета. Под ограничения в том числе подпали мазут и автомобильное топливо. Подобными мерами ЕС пытается залатать брешь, позволявшую непрямой экспорт ресурса из РФ.

Кроме того, американские власти заявили о намерении ввести против России торговые пошлины и вторичные санкции, если в течение 50 дней Москва не достигнет с Киевом соглашения об остановке боевых действий. По словам Белого дома, вторичные рестрикции будут направлены на государства, приобретающие нефть из РФ.

Кая Каллас
танкеры
Евросоюз
нефть
Россия
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскритиковали траты на концерты к юбилею Победы над Японией
Зеленский поручил Умерову заняться переговорами на новой должности
Автор песни «Выйду в поле с конем» объяснил феномен ее популярности
Раскрыто главное желание Зеленского
«Гнойник в центре Европы»: депутат Рады разнес Киев из-за одного решения
Стало известно о прорыве обороны в Волчанске
Рубль ослабнет в августе? Курс доллара сегодня, 18 июля, что с евро и юанем
Более десятка солдат ВСУ не выдержали давления армии России и дезертировали
«Это сигнал»: в Раде объяснили отказ США одобрить Умерова в качестве посла
Страны Евросоюза утвердили 18-й пакет антироссийских санкций
Стало известно, что будет с инфляцией к концу 2025 года
Россиянка решила отсудить у Минфина 2 млн рублей
Собака набросилась на семилетнюю девочку под Иркутском
Россияне объявили войну «Пятерочке» и «Магниту» из-за цен на пакеты
«Сидят в запасе и радуются»: Мостовой разнес российских футболистов РПЛ
Экономист предсказал, что будет с ключевой ставкой в июле
Дебошир забрызгал кровью банкомат в торговом центре и попал на видео
Социологи рассказали, какой процент россиян доверяют Путину
В Госдуме раскрыли, кто будет оплачивать хотелки Зеленского
На Западе усомнились в законности нового правительства Украины
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.