Белый дом подтвердил ультиматум Трампа Белый дом пообещал ввести санкции против РФ без сделки с Украиной за 50 дней

Вашингтон намерен ввести торговые пошлины и вторичные санкции против России, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, который транслировали на сайте администрации США. Это произойдет, если российские власти не достигнут соглашения с Украиной или не установят режим прекращения огня в течение 50 дней, уточнила она.

Ливитт отметила, что президент США Дональд Трамп ясно дал понять: отсутствие согласия на прекращение огня приведет к серьезным экономическим последствиям для России, включая высокие тарифы и дополнительные санкции. Она добавила, что вторичные санкции затронут и страны, которые продолжают закупать российскую нефть.

По словам пресс-секретаря, такой шаг нанесет значительный удар по экономике России. Ливитт также подчеркнула стремление президента США к дипломатическому разрешению конфликта и завершению боевых действий.

Ранее писатель и общественный деятель подполковник Росгвардии Захар Прилепин отметил, что Трамп может продлить озвученный в ультиматуме срок еще на 50 дней. Он убежден, что президент США не хочет эскалации с Москвой.