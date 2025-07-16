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16 июля 2025 в 10:49

Прилепин назвал новый срок ультиматума Трампа

Прилепин допустил, что Трамп может продлить срок ультиматума еще на 50 дней

Захар Прилепин Захар Прилепин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп может продлить озвученный в ультиматуме срок на урегулирование конфликта на Украине еще на 50 дней, заявил ТАСС писатель и общественный деятель подполковник Росгвардии Захар Прилепин. По его словам, глава Белого дома не желает дальнейшей эскалации с Россией. Прилепин также назвал Трампа шантажистом.

Он, с одной стороны, хочет напугать, с другой стороны, говорит: «Ну давайте как-нибудь договоримся». И я даже допускаю, что про 50 дней он скажет так: «Я очень недоволен, еще 50 дней даю вам на осмысление», — объяснил писатель.

Если Трамп поймет, что не добивается своей цели, то может предоставить Киеву дальнобойное оружие, полагает подполковник. Прилепин убежден, что президент США будет упрямо добиваться своих интересов. В противном случае Трамп может предоставить ракеты, которые «полетят к нам», допустил деятель. В связи с этим он призвал готовиться к возможному военному ответу.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на угрозу Трампа ввести 100-процентные пошлины против Москвы в случае неурегулирования украинского конфликта. Политик назвал ультиматум декоративным и разочаровавшим Евросоюз.

Захар Прилепин
Дональд Трамп
США
Украина
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