Прилепин назвал новый срок ультиматума Трампа Прилепин допустил, что Трамп может продлить срок ультиматума еще на 50 дней

Президент США Дональд Трамп может продлить озвученный в ультиматуме срок на урегулирование конфликта на Украине еще на 50 дней, заявил ТАСС писатель и общественный деятель подполковник Росгвардии Захар Прилепин. По его словам, глава Белого дома не желает дальнейшей эскалации с Россией. Прилепин также назвал Трампа шантажистом.

Он, с одной стороны, хочет напугать, с другой стороны, говорит: «Ну давайте как-нибудь договоримся». И я даже допускаю, что про 50 дней он скажет так: «Я очень недоволен, еще 50 дней даю вам на осмысление», — объяснил писатель.

Если Трамп поймет, что не добивается своей цели, то может предоставить Киеву дальнобойное оружие, полагает подполковник. Прилепин убежден, что президент США будет упрямо добиваться своих интересов. В противном случае Трамп может предоставить ракеты, которые «полетят к нам», допустил деятель. В связи с этим он призвал готовиться к возможному военному ответу.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на угрозу Трампа ввести 100-процентные пошлины против Москвы в случае неурегулирования украинского конфликта. Политик назвал ультиматум декоративным и разочаровавшим Евросоюз.