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15 июля 2025 в 09:57

Медведев заявил, что Россия не заметила декоративный ультиматум Трампа

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Москва даже не заметила высказываний президента США Дональда Трампа, которые представляют собой декоративный ультиматум, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. В соцсети X он написал, что Евросоюз разочарован из-за слов главы Белого дома. Речь идет об угрозе Трампа ввести 100% пошлины против РФ.

Трамп объявил декоративный ультиматум Кремлю. Мир вздрогнул, ожидая последствий. Воинственный Евросоюз разочарован. Россия его не заметила, — констатировал Медведев.

Трамп обещал ввести против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100%, если договоренность по Украине не будет достигнута сторонами конфликта. Глава США допускал, что РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что язык ультиматумов не добавляет авторитета Трампу. То же самое он думает насчет бряцанья оружием со стороны США.

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