Рогов назвал действия Трампа, которые не добавят ему авторитета

Рогов назвал действия Трампа, которые не добавят ему авторитета Рогов заявил, что бряцанье оружием и ультиматумы не добавят Трампу авторитета

Язык ультиматумов и бряцанье оружием не укрепляют авторитет президента США Дональда Трампа, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов РИА Новости. По его мнению, санкции также не добавят очков главе Белого дома.

Говорить языком ультиматума, санкций, бряцать оружием и поставлять его откровенным террористам в лице режима [Владимира] Зеленского не добавляет авторитета и уважения американскому президенту, — подчеркнул Рогов.

По его словам, американские элиты должны признать, что эпоха единоличного доминирования США в мире завершилась. Он призвал Вашингтон проводить более взвешенную и ответственную внешнюю политику, учитывающую многополярность современной международной системы.

Ранее Трамп пригрозил России и ее торговым партнерам пошлинами в размере 100% на случай, если по украинскому конфликту не будет достигнута договоренность. Глава Белого дома отметил, что РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделку не заключат в течение примерно 50 дней.