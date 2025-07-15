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15 июля 2025 в 09:39

Рогов назвал действия Трампа, которые не добавят ему авторитета

Рогов заявил, что бряцанье оружием и ультиматумы не добавят Трампу авторитета

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Язык ультиматумов и бряцанье оружием не укрепляют авторитет президента США Дональда Трампа, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов РИА Новости. По его мнению, санкции также не добавят очков главе Белого дома.

Говорить языком ультиматума, санкций, бряцать оружием и поставлять его откровенным террористам в лице режима [Владимира] Зеленского не добавляет авторитета и уважения американскому президенту, — подчеркнул Рогов.

По его словам, американские элиты должны признать, что эпоха единоличного доминирования США в мире завершилась. Он призвал Вашингтон проводить более взвешенную и ответственную внешнюю политику, учитывающую многополярность современной международной системы.

Ранее Трамп пригрозил России и ее торговым партнерам пошлинами в размере 100% на случай, если по украинскому конфликту не будет достигнута договоренность. Глава Белого дома отметил, что РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделку не заключат в течение примерно 50 дней.

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