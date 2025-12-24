Спецпредставитель Путина высказался о возвращении России к системе SWIFT Титов поставил под сомнение возврат России к системе SWIFT

Стоит ли России возвращаться к системе SWIFT, в то время как развиваются альтернативные платежные системы, задался вопросом спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Он отметил, что у стран уже есть выбор в пользу более быстрых и эффективных альтернатив, таких как платформы на базе цифрового юаня, передает корреспондент NEWS.ru.

Я думаю, что когда [санкции] отменят, система SWIFT будет нас ждать, всех приглашать — «приходите к нам, делайте расчеты через нас и возвращайтесь». Я думаю, многие будут выбирать уже намного более эффективные, быстрые и надежные системы, чем SWIFT, — сказал Титов.

В качестве примера он привел расчетную платформу с использованием цифрового юаня, которая сократила время операций с нескольких дней до секунд и объединила ряд стран Азии и Ближнего Востока.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия совместно с другими государствами изучает возможность создания независимых платежных систем. По его словам, такие инструменты не должны использоваться Западом для политического давления.