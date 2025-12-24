Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 19:00

Спецпредставитель Путина высказался о возвращении России к системе SWIFT

Титов поставил под сомнение возврат России к системе SWIFT

Борис Титов Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Стоит ли России возвращаться к системе SWIFT, в то время как развиваются альтернативные платежные системы, задался вопросом спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Он отметил, что у стран уже есть выбор в пользу более быстрых и эффективных альтернатив, таких как платформы на базе цифрового юаня, передает корреспондент NEWS.ru.

Я думаю, что когда [санкции] отменят, система SWIFT будет нас ждать, всех приглашать — «приходите к нам, делайте расчеты через нас и возвращайтесь». Я думаю, многие будут выбирать уже намного более эффективные, быстрые и надежные системы, чем SWIFT, — сказал Титов.

В качестве примера он привел расчетную платформу с использованием цифрового юаня, которая сократила время операций с нескольких дней до секунд и объединила ряд стран Азии и Ближнего Востока.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия совместно с другими государствами изучает возможность создания независимых платежных систем. По его словам, такие инструменты не должны использоваться Западом для политического давления.

SWIFT
Борис Титов
Россия
платежные системы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСИН опровергла слухи о проблемах с посылками в колонии Блиновской
В США предложили решить проблему энергодефицита с помощью кораблей
Путин принял решение по почетным званиям жителей ДНР и ЛНР
Генерал ответил, когда у Украины может закончиться вооружение
Уходящий год поставил рекорд по числу магнитных бурь
США рассекретили полные стенограммы личных бесед Путина с Бушем-младшим
На прощании с Лобоцким запретили любую съемку
Спецпредставитель Путина высказался о возвращении России к системе SWIFT
Американец оплачивал заказ в McDonald’s и погиб
Мощные снегопады обрушатся на Москву и Подмосковье
Ученики стали «мужьями»: почему учительница английского оказалась в СИЗО
Обвиняемую в разврате со школьниками учительницу отпустили домой
«Алкоголизм — интимное дело»: продюсер Дзюник о «Звездах под капельницей»
Синоптик раскрыл, когда на Москву обрушится мощный снегопад
Уклонисты бегут из Украины в Румынию и массово умирают
Врач посоветовал пациентам с больным сердцем один «вредный» продукт
Зеленский потерял покой после размещения «Орешника» в Белоруссии
Захарова поблагодарила родителей за любовь к Родине
Собака лишилась хвоста после посещения грумера
Банк России назначил нового гендиректора АСВ
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.