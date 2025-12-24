«Повзрослеют и поймут»: эксперты уверены, что молодежь еще распробует вино

Молодежь еще успеет распробовать вино, потому его потребление никак не изменится со временем, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в разговоре с NEWS.ru. Так он ответил на вопрос, готовы ли виноградники перепрофилироваться под сорта, которые подходят именно для производства вина-нулевки, если через 20 лет спрос на классическое вино упадет.

Хорошее слово «если». Думаю, что такого не произойдет. В секторе культуры вина было много разных событий, то одно нравилось, то другое. Иногда это заходило даже за какие-то такие рамки разумного. Я думаю, что тренды остаются по-прежнему теми же самыми. Хорошее вино есть хорошее вино. И никогда никто не откажется от потребления продукта, который сделан из винограда, продукта солнца. «Азм есмь лоза, а отец мой — виноградарь» — это еще с библейских времен. Поэтому все останется как оно есть, и никогда не будет 50% людей на земле не любить вино. [Зумеры и миллениалы] еще молоды пока. И, наверное, ресурсы не очень позволяют, приходится в более дешевом сегменте находиться. Со временем они повзрослеют и поймут, — поделился Титов.

Ранее заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов Павел Майоров заявил, что ключевая ставка и общий рост затрат гораздо больше акцизов влияют на стоимость вина. По его мнению, у добросовестных производителей российского рынка повышение акциза не должно сказаться радикально на увеличении цены.