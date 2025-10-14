Россиянам рассказали, что влияет на стоимость вина Ассоциация виноделов: на стоимость вина в большей степени влияет ключевая ставка

Ключевая ставка и общий рост затрат гораздо больше акцизов влияют на стоимость вина, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов (АВВР) Павел Майоров. В ходе пресс-конференции он отметил, что рост акциз несопоставим с ростом затрат в структуре себестоимости продукта, передает корреспондент NEWS.ru.

Акцизы на алкоголь имеют свойство повышаться на протяжении многих последних лет, то есть тренда на их уменьшение не возникает. У добросовестных производителей российского рынка повышение акциза не должно сказаться радикально на увеличении цены. Гораздо больше влияют другие факторы – ключевая ставка и общий рост затрат, — пояснил он.

Ранее Майоров рассказал, что рост культуры потребления качественного вина способствует снижению интереса населения к крепкому алкоголю. Он также напомнил, что надежным ориентиром при выборе напитка является знак качества «Вино России».

До этого винодел, сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Олег Николаев заявил, что цены на импортные и российские вина в 2026 году вырастут на 20%. Увеличение стоимости алкогольных напитков эксперт увязал с повышением акцизов.