Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 16:49

Россиянам рассказали, что влияет на стоимость вина

Ассоциация виноделов: на стоимость вина в большей степени влияет ключевая ставка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ключевая ставка и общий рост затрат гораздо больше акцизов влияют на стоимость вина, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов (АВВР) Павел Майоров. В ходе пресс-конференции он отметил, что рост акциз несопоставим с ростом затрат в структуре себестоимости продукта, передает корреспондент NEWS.ru.

Акцизы на алкоголь имеют свойство повышаться на протяжении многих последних лет, то есть тренда на их уменьшение не возникает. У добросовестных производителей российского рынка повышение акциза не должно сказаться радикально на увеличении цены. Гораздо больше влияют другие факторы – ключевая ставка и общий рост затрат, — пояснил он.

Ранее Майоров рассказал, что рост культуры потребления качественного вина способствует снижению интереса населения к крепкому алкоголю. Он также напомнил, что надежным ориентиром при выборе напитка является знак качества «Вино России».

До этого винодел, сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Олег Николаев заявил, что цены на импортные и российские вина в 2026 году вырастут на 20%. Увеличение стоимости алкогольных напитков эксперт увязал с повышением акцизов.

продукты
алкоголь
вина
цены
Дарья Малышкина
Д. Малышкина
Наталья Петрова
Н. Петрова
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим паштет своими руками! Нежный, ароматный и очень простой
Вкуснее, чем в магазине! Солим икру форели своими руками: просто и быстро
Сбежавшего из России актера оштрафовали на 40 тысяч рублей
Отправленных на Украину наемников оформляли как охранников
Медики спасли подростка, у которого в штанах взорвался смартфон
В Тернополе решили опробовать новый подход к мобилизации
ВСУ с помощью БПЛА атаковали россиянку за рулем автомобиля
«Бомж пристает к девочке»: детвора спасла односельчанку от педофила
Эксперт сравнил доходность золота и банковских вкладов
Царев шуткой ответил на решение Зеленского о лишении гражданства
На Украине назвали преемника мэра Одессы, лишенного гражданства
В Госдуме предрекли эскалацию в случае одного решения США по Украине
Семьи участников СВО получат новую льготу
От освобожденного из плена ХАМАС осталась одна треть
Западные оружейники бьют тревогу из-за одного решения Китая
Обрушившийся в Петербурге дом восстановят за 244 млн рублей
В Калининграде на фоне общероссийского дефицита выросли цены на бензин
Генерал раскрыл новую приоритетную цель ударов ВСУ
Киркоров заступился за свою эпатажную подопечную
Взявший интервью у Путина журналист жестко высказался о женщинах-лидерах
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.