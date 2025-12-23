Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 17:14

HR-эксперт объяснила, кто получит 13-ю зарплату до конца года

HR-эксперт Лоикова: 13-я зарплата является неофициальной выплатой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С точки зрения законодательства 13-я зарплата не является официальной выплатой, поэтому решение о начислении работодатель принимает добровольно, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» HR-специалист Зулия Лоикова. Она отметила, что факт начисления и размер выплаты должны быть прописаны во внутренних документах организации.

Если такого документа у вас нет, то, скорее всего, никто ничего не получит. Это добровольные инициативы работодателя. Если все-таки это прописано, то, как правило, 13-ю зарплату не получают сотрудники, которые находятся на испытательном сроке, в декретном отпуске, а также сотрудники, которые имеют дисциплинарное взыскание или какие-то серьезные просчеты в работе, — рассказала Лоикова.

HR-эксперт подчеркнула, что иногда такие выплаты предусмотрены для сотрудников, занимающих отдельные должности. По ее словам, наиболее часто 13-ю зарплату получают менеджеры, директора, руководители отделов и сотрудники с особыми достижениями из разных подразделений.

Ранее сообщалось, что порядка 76% российских предприятий планируют провести индексацию заработных плат своим сотрудникам в 2026 году. Компании в среднем намерены увеличить оплату труда в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции — на 5–10%.

