Задержан директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина

Силовики задержали директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калину в Калининградской области, передает ТАСС. Подробности пока неизвестны.

Директор национального парка «Куршская коса» задержан, — сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Красноярского края Михаил Котюков уволил министра строительства и ЖКХ региона Михаила Заскалько, задержанного за превышение должностных полномочий. На его место назначили Максима Говорушкина, ранее занимавшего пост первого заместителя министра строительства и ЖКХ края.

До этого жена осужденного за хищения экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева Светлана Васильева добровольно покинула пост депутата городского собрания. Власти назвали этот шаг «единственным верным решением».

При этом губернатор региона Александр Хинштейн поддержал решение суда в Курске, который приговорил экс-депутата областной думы Васильева к 5,5 года лишения свободы по уголовному делу о хищениях средств. Он отметил, что каждый делает свой выбор и никто не сможет избежать правосудия.