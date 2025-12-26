Жена осужденного за хищения депутата сложила с себя полномочия

Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 21:19

Жена осужденного за хищения курского депутата Васильева сложила полномочия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жена осужденного за хищения экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева, Светлана Васильева, добровольно покинула пост депутата городского собрания, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. Он назвал этот шаг «единственным верным решением».

Светлана Васильева, жена экс-депутата Курской облдумы, осужденного сегодня по делу о хищениях на фортификациях, приняла решение добровольно сложить полномочия депутата горсобрания Курска. Соответствующее заявление уже поступило в горсобрание, — написал Хинштейн.

По его словам, Светлана Васильева пыталась «прикрыть от закона» своего супруга.

Ранее Хинштейн поддержал решение суда в Курске, который приговорил экс-депутата областной думы Васильева к 5,5 года лишения свободы по уголовному делу о хищениях средств. Он отметил, что каждый делает свой выбор и никто не сможет избежать правосудия.

Экс-депутата обвинили в растрате более 152 млн рублей. Эти средства были выделены из бюджета для строительства оборонительных сооружений.

Александр Хинштейн
суды
Курская область
жены
