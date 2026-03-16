16 марта 2026 в 10:42

Выпуск на волю 69 лебедей в российском регионе попал на видео

В Калининградской области волонтеры выпустили на волю 69 лебедей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Калининградской области специалисты центра реабилитации «Биосфера Балтики» вернули в дикую природу 69 лебедей, прошедших курс реабилитации. Как рассказали в учреждении, вместе с ними на волю отправились и другие пернатые: чернети, гоголи, поганки, чайки, а также пять бакланов и пять лысух.

Операция по переселению потребовала слаженной работы двух бригад — птиц аккуратно отлавливали и доставляли к месту выпуска. Большинство спасенных сразу же расправили крылья и уплыли, однако некоторые замешкались и пытались вернуться к машинам спасателей. В центре отметили, что день выдался хлопотным, но главное — птицы обрели свободу.

Ранее в Новосибирской области была успешно проведена сложная и масштабная операция по спасению 300 сибирских косуль, которые застряли на обледеневшем озере в Карасукском районе. В Минприроды региона рассказали, что животные, мигрировавшие из Алтайского края, попали в опасную ситуацию, не сумев самостоятельно передвигаться по скользкому ледяному барьеру.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США и Израиль обвинили в сокрытии правды о Нетаньяху
Прокуратура проведет проверку ЧП с каноэ в Москве
Стало известно о судьбе остающихся на Украине россиян
На Кубани локализовали пожар на нефтебазе
Врач рассказал, какая болезнь придет на смену раку
Пушилин раскрыл, зачем ВСУ бьют по гражданскому населению ДНР
Путин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений в Эфиопии
Турция нарастила экспорт овощей в Россию на фоне ситуации с Ираном
«Широкая поддержка»: Путин оценил итоги референдума в Казахстане
Бывший муж Лерчек прервал молчание после новости о тяжелом раке
Крымский мост закрыли для движения автотранспорта
В Иране назвали число станций скорой помощи, уничтоженных США и Израилем
Сотни БПЛА атаковали Москву: куда попали, сколько жертв, удары ВСУ 16 марта
Россиянин проведет в колонии 14 лет за финансирование ФБК и ВСУ
Стилист рассказал, как эффективно сохранить цвет волос после покраски
Блокпосты для борьбы с «неизвестной инфекцией» развернули под Новосибирском
Ветеран Афганистана не пережил рейд ICE
Боррель раскритиковал Евросоюз из-за агрессии США против Ирана
Наступление ВС России на Харьков 16 марта: ТОС хоронят войска, ад для ВСУ
Каллас запаниковала из-за ситуации на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

