Выпуск на волю 69 лебедей в российском регионе попал на видео В Калининградской области волонтеры выпустили на волю 69 лебедей

В Калининградской области специалисты центра реабилитации «Биосфера Балтики» вернули в дикую природу 69 лебедей, прошедших курс реабилитации. Как рассказали в учреждении, вместе с ними на волю отправились и другие пернатые: чернети, гоголи, поганки, чайки, а также пять бакланов и пять лысух.

Операция по переселению потребовала слаженной работы двух бригад — птиц аккуратно отлавливали и доставляли к месту выпуска. Большинство спасенных сразу же расправили крылья и уплыли, однако некоторые замешкались и пытались вернуться к машинам спасателей. В центре отметили, что день выдался хлопотным, но главное — птицы обрели свободу.

Ранее в Новосибирской области была успешно проведена сложная и масштабная операция по спасению 300 сибирских косуль, которые застряли на обледеневшем озере в Карасукском районе. В Минприроды региона рассказали, что животные, мигрировавшие из Алтайского края, попали в опасную ситуацию, не сумев самостоятельно передвигаться по скользкому ледяному барьеру.