01 декабря 2025 в 10:53

Спасатели вызволили 300 косуль из ледяной ловушки

В Новосибирской области сотрудники МЧС спасли 300 косуль

Фото: H. Pieper/blickwinkel/Global Look Press
В Новосибирской области была успешно проведена сложная и масштабная операция по спасению 300 сибирских косуль, которые оказались на льду замерзшего озера в Карасукском районе, рассказали в региональном Минприроды. По данным ведомства, животные, мигрировавшие с территории Алтайского края, попали в опасную ситуацию, не сумев самостоятельно передвигаться по скользкому ледяному барьеру.

На помощь косулям оперативно пришли сотрудники Минприроды, МЧС, а также местные жители и охотники. Для безопасного перемещения по тонкому льду спасатели использовали судно на воздушной подушке.

Данная ситуация является наглядным примером того, как массовая миграция сталкивает диких животных с техногенными и природными ловушками, — добавили в министерстве.

Начальник управления по охране животного мира Семен Доплер опроверг распространившиеся в интернете слухи о массовой гибели животных. Он подтвердил, что без потерь, к сожалению, не обошлось, но общими усилиями удалось спасти большую часть поголовья.

Ранее в Новой Москве кот дождался спасения после того, как неделю просидел на дереве. По словам местных жителей, животное находилось на ветке более шести суток и громко кричало. Неравнодушные люди вызвали промышленного альпиниста, который и спас кота.

косули
спасатели
лед
Новосибирская область
МЧС
