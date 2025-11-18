Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 16:56

Спасение просидевшего неделю на дереве кота попало на видео

В Новой Москве спасли кота, который почти неделю сидел на дереве и кричал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Новой Москве кот дождался спасения после того, как неделю просидел на дереве, передает Telegram-канал «112». По словам местных жителей, животное находилось на ветке более шести суток и громко кричало.

Неравнодушные люди вызвали промышленного альпиниста, который спас застрявшего кота. Как пишет канал, животного, которое пережило сильный стресс, повезли в ветеринарную клинику.

Ранее сообщалось, что в Уфе молодая женщина залезла на дерево на улице Баязита Бикбая, чтобы достать кота, но самостоятельно спуститься вниз ей не удалось. На место прибыли спасатели, которые спустили их на землю. Высота дерева составила 15 метров.

До этого в Санкт-Петербурге волонтеры спасли кота, застрявшего между камнями на набережной канала Грибоедова. Животное пытались достать несколько раз, однако оно пряталось. Чтобы вызволить кота из каменного плена, волонтерам пришлось использовать удавку. После спасения испуганного зверя передали зоозащитникам. В дальнейшем ему планируют найти хозяев.

