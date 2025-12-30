Как дожить до 100 лет: врач раскрывает секреты долголетия

Долголетие — это результат множества факторов: генетика, окружение и образ жизни. Но большая часть научных исследований указывает на одно: устойчивые повседневные привычки в питании, движении и уходе за здоровьем оказывают большее влияние, чем чудо-методы. NEWS.ru пообщался с семейным врачом, эндокринологом Анастасией Самойловой, которая рассказала, какие шаги реально прибавляют годы жизни.

Умеренность в еде и осознанный подход к выбору продуктов питания

Долгожители редко переедают, отдают предпочтение свежим овощам, фруктам, морепродуктам и оливковому маслу. Питание должно быть простым, но разнообразным, исключающим обработанные продукты и большое количество мяса. Необходимо минимизировать переработку, полуфабрикаты и быстрые углеводы, особенно сахар, так как он ускоряет процессы старания и ухудшает синтез коллагена, что заметно сказывается на количестве и глубине морщин. Важно добавлять в питание свежие фрукты, овощи, рыбу, орехи и цельнозерновые продукты. Также в дополнение к питанию важно подобрать индивидуальную нутритивную поддержку, например витамин D, омега-3 и магний.

Нужно помнить, что злоупотребление фастфудом также негативно влияет на здоровье. Во-первых, высокое содержание калорий и вредных жиров в быстрой еде приводит к развитию ожирения и сопутствующих заболеваний. Во-вторых, трансжиры, которые содержатся в фастфуде, повышают риск возникновения злокачественных новообразований. Кроме того, такая еда имеет агрессивный состав для слизистой ЖКТ и может спровоцировать гастрит, гастродуоденит и энтероколит.

Ежедневная физическая активность

Люди, живущие долго, ведут активный образ жизни: пешие прогулки, садоводство, плавание, танцы. Даже простая прогулка 30–40 минут снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, а также поддерживает здоровье митохондрий клеток, которые влияют на уровень энергии и сохранение молодости.

Отказ от курения и алкоголя

Курильщики живут в среднем на 10–15 лет меньше, чем те, кто ведет здоровый образ жизни. Никотин и смолы повреждают легкие, сосуды и сердце. Пассивное курение также повышает риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Опасные последствия этой вредной привычки:

продолжительное курение — один из главных факторов развития хронической обструктивной болезни легких;

возрастает риск появления злокачественных опухолей: у курильщиков вероятность развития рака легких в 10–20 раз выше, чем у некурящих;

курение удваивает вероятность инфаркта и инсульта, ускоряет развитие атеросклероза и тромбообразование.

Что касается алкоголя, то регулярное злоупотребление приводит к циррозу печени, инсультам и онкологическим заболеваниям. По данным исследований, чрезмерное употребление спиртных напитков сокращает жизнь на 5–10 лет. Организм быстро изнашивается при злоупотреблении алкоголем: иммунитет работает недостаточно эффективно, функция основных систем нарушается, а хронические заболевания протекают в агрессивной форме. Кроме того, зависимые нередко умирают от причин, не связанных со здоровьем: погибают в автомобильных авариях или драках, замерзают на улице.

Управление стрессом и позитивное мышление

Отсутствие хронического стресса и умение радоваться мелочам — важнейшие факторы долголетия. Положительная атмосфера вокруг благоприятно влияет на психическое и физическое здоровье. Необходимо научиться контролировать внутреннее напряжение: медитация, йога, прогулки на свежем воздухе отлично снимают стресс и снижают уровень кортизола.

Регулярные визиты к врачу

Медицинские осмотры и своевременное выявление заболеваний позволяют вовремя предпринять меры и избежать осложнений. К сожалению, многие отказываются от частой диагностики из-за страхов или недостатка свободного времени. Но область превентивной медицины приоритетна в вопросе сохранения активного долголетия.

Адекватный сон

Сон восстанавливает организм, снижает риск развития гипертонии и диабета второго типа. Нужно спать не менее 7–8 часов в сутки, соблюдая правила гигиены спального места. Необходимо проветривать комнату пару раз в день на 10–15 минут, особенно утром после пробуждения и перед сном. Увлажнитель или осушитель воздуха помогут поддерживать оптимальный уровень влажности. Постельное белье — место, где накапливается пыль, микробы и аллергены, поэтому менять его желательно один раз в неделю. Замену наволочек стоит производить чаще, чем простынь и пододеяльника, — на них скапливаются пот и кожное сало.

Общественная активность

Общение с друзьями и близкими людьми позитивно отражается на нашем ментальном состоянии, настроении и физическом здоровье. Коммуникации с новыми людьми помогут избежать старения головного мозга.

