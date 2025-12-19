Ученые обсудили возможность продления жизни до 200 лет В Госдуме прошла дискуссия о геропротекторах

Партия «Новые люди» пригласила в Государственную думу ведущих специалистов в области геронтологии и гериатрии для участия в круглом столе на тему «Этические аспекты радикального продления жизни: создание кодекса разработчиков геропротекторов», пишет СМИ2. Политики и ученые обсудили возможность создания документа, который взял бы на себя роль ориентира для производителей антивозрастных препаратов.

Старший научный сотрудник НЦИЛС ВолгГМУ Роман Литвинов, соавтор инициативы, подчеркнул важность акцента на здоровье пациента при разработке этического кодекса для производителей антивозрастных препаратов. Он отметил необходимость включения в документ схемы контроля за исследованиями и положений о безопасности при тестировании геропротекторов на людях.

Кодекс требует, чтобы эффективность оценивалась по измеримым и достижимым критериям здорового долголетия – с фокусом на функциональные физические и когнитивные параметры или определенные суррогатные точки, имеющие обоснованную связь с механизмами старения, — считает Литвинов.

В ходе обсуждения также затронули проблему неравенства в доступе к геропротекторам после их выхода на рынок. Виталий Ковалев, ведущий сотрудник проектного офиса ВолгГМУ, отметил, что одной из ключевых задач при массовом производстве таких средств станет предотвращение их превращения в привилегию для избранных. Он добавил, что в качестве практических мер рассматриваются интеграция в систему здравоохранения и механизмы снижения барьеров, такие как регулирование цен, субсидирование и включение в обязательное медицинское страхование.

