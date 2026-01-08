Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 16:28

«Только два рычага»: в Испании заявили о серьезной проблеме Запада

Премьер Испании Санчес заявил о наступлении демографической зимы на Западе

Педро Санчес Педро Санчес Фото: David Canales/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Западные страны, включая Испанию, вступили в период «демографической зимы», заявил председатель правительства страны Педро Санчес в интервью радиостанции Cadena SER. Он отметил, что с точки зрения государственной политики существуют только два пути для решения этой проблемы. Первый — это политика, направленная на повышение рождаемости и поддержку семей. Второй — проведение упорядоченной и регулируемой иммиграционной политики.

Очевидно, что Запад и Испания как западная страна переживают демографическую зиму. Это означает, что с точки зрения государственной политики у нас есть только два рычага для ее решения: политика в области рождаемости, семейная политика <...> и политика упорядоченной иммиграции, — указал политик.

Санчес пояснил, что без принятия этих мер через 20 лет численность рабочей силы в Испании сравняется с показателем 1990 года. В таком случае экономический рост страны замедлится с потенциальных 3% до менее чем 1%.

Ранее сообщалось, что Германия находится на грани серьезного демографического кризиса, который определит будущее страны. Аналитики подсчитали, что текущий период станет решающим для немецкого общества.

Речь идет не только о проблеме старения населения и вопросах миграции, но и о глубокой трансформации его религиозного состава. Наиболее пессимистичный прогноз на 2050 год предсказывает Германии серьезные внутренние расколы. Призывы к национальному единству звучат все чаще, однако вернуть прежний уровень общественного согласия уже невозможно.

демография
Испания
рождаемость
старение
население
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вице-президент США неожиданно обратился к любителям наркотиков
Подавший сигнал бедствия самолет совершил посадку
Появились подробности о подавшем сигнал бедствия рейсе Москва — Дубай
Обмен Касаткина на Винатье попал на видео
Погода в Москве в пятницу, 9 января: ждать ли сильной метели и мороза
«Невозможно без согласия России»: Мерц объяснил принцип поддержки Киева
Джим Роджерс распродал все акции США и вложил деньги в активы Узбекистана
Каллас ответила, как Европа будет реагировать на угрозы Трампа Гренландии
Россиянин покакал в штаны прямо в самолете и «задушил» пассажиров
В РФ начала действовать повышенная ставка НДФЛ для одной категории граждан
Раскрыто, станут ли протесты в США концом политической карьеры Трампа
Рейс Дубай — Москва подал сигнал бедствия
Минус 2 размера за месяц: делаем тыквенный суп — рецепт для похудения
Стало известно, что произошло между фон дер Ляйен и Зеленским в Париже
Ученый раскрыл, стоит ли опасаться электрической бури из космоса
Путин решил судьбу баскетболиста Касаткина после тюрьмы во Франции
В Кривом Роге зафиксирован выброс на коксохимическом заводе
ФСБ раскрыла подробности возвращения Касаткина на родину
Жесткая авария в Удмуртии унесла жизни двух человек
Москвичей предупредили об аномальной погоде в ближайшие дни
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.