«Только два рычага»: в Испании заявили о серьезной проблеме Запада Премьер Испании Санчес заявил о наступлении демографической зимы на Западе

Западные страны, включая Испанию, вступили в период «демографической зимы», заявил председатель правительства страны Педро Санчес в интервью радиостанции Cadena SER. Он отметил, что с точки зрения государственной политики существуют только два пути для решения этой проблемы. Первый — это политика, направленная на повышение рождаемости и поддержку семей. Второй — проведение упорядоченной и регулируемой иммиграционной политики.

Очевидно, что Запад и Испания как западная страна переживают демографическую зиму. Это означает, что с точки зрения государственной политики у нас есть только два рычага для ее решения: политика в области рождаемости, семейная политика <...> и политика упорядоченной иммиграции, — указал политик.

Санчес пояснил, что без принятия этих мер через 20 лет численность рабочей силы в Испании сравняется с показателем 1990 года. В таком случае экономический рост страны замедлится с потенциальных 3% до менее чем 1%.

Ранее сообщалось, что Германия находится на грани серьезного демографического кризиса, который определит будущее страны. Аналитики подсчитали, что текущий период станет решающим для немецкого общества.

Речь идет не только о проблеме старения населения и вопросах миграции, но и о глубокой трансформации его религиозного состава. Наиболее пессимистичный прогноз на 2050 год предсказывает Германии серьезные внутренние расколы. Призывы к национальному единству звучат все чаще, однако вернуть прежний уровень общественного согласия уже невозможно.