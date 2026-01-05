Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 08:45

В Швейцарии предупредили Германию о переломном моменте

Neue Zürcher Zeitung: Германия оказалась на пороге демографического кризиса

Пожилой мужчина в Германии Пожилой мужчина в Германии Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press
Германия оказалась на пороге демографического кризиса, в настоящее время страна вступает в эпоху, которая во многом станет решающей для ее будущего, передает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. По словам аналитиков, речь идет не только о старении населения и иммиграции, но и о трансформации религиозной структуры немецкого общества.

Как указали авторы статьи, наиболее мрачная перспектива 2050 года сулит стране глубокие внутренние разломы. В частности, призывы к единству звучат все чаще, но реальное общественное согласие уже не вернуть. ФРГ стала более урбанизированной, так как пожилые люди переезжают в города, где есть инфраструктура и помощь медиков, сказано в материале. Деревни пустеют, а культурные традиции начали исчезать.

Ранее сообщалось, что смертность на Украине втрое превышает рождаемость. Как отметил президент Союза промышленников и предпринимателей, экс-премьер страны Анатолий Кинах, коэффициент смертности к рождаемости приближается к 3:1, что отражает демографический кризис.

