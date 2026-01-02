Смертность на Украине втрое превышает рождаемость, заявил президент союза промышленников и предпринимателей, экс-премьер страны Анатолий Кинах в эфире телеканала «Новости.LIVE». По его словам, коэффициент смертности к рождаемости приближается к 3:1, что отражает демографический кризис.

Коэффициент отношения смертности к рождаемости приближается к 3:1, — сказал Кинах.

По информации Минюста Украины, первую половину 2025 года в стране родились около 100 тыс. детей, при этом зафиксировано около 249 тыс. смертей. С 2022 года число людей с инвалидностью выросло с 2,7 млн до 3,4 млн. Кроме того, в стране наблюдается отток населения: с февраля 2022 года Украину покинули около 6,8 млн граждан.

Ранее американский журналист Джейми Деттмер заявил, что предстоящая зима станет для Украины периодом серьезных испытаний. Эксперт отметил риск тяжелого положения из-за ударов по энергосистеме, нехватки западной помощи и крайне низкой плотности украинских войск на линии фронта.

Ранее евродепутат из Бельгии Руди Кеннес заявил, что Украина не способна одержать военную победу над Россией. И даже несмотря на это, как подчеркнул политик, европейские лидеры и НАТО продолжают блокировать поиск политических решений для урегулирования конфликта.